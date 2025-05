Ángela Aguilar exige que la llamen “Señora González”

Redacción

Ciudad de México.-Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar, luego de intentar crear un trend en TikTok que no se viralizó, la cantante de regional mexicano habló por primera vez sobre ser llamada “señora” o “señorita”, ahora que es una mujer casada.

Y es que su relación con Christian Nodal ha estado repleta de polémicas, desde rumores de embarazo hasta de presuntas infidelidades y escenas de celos, pero ahora, lo que dijo Ángela Aguilar desató nuevos comentarios.

Ángela Aguilar fue entrevistada para el programa “Buena Vibra” en donde habló sobre su vida como casada y cómo ha cambiado la forma en que se refieren a ella, por lo que se encargó de recordarle a las personas que tiene 21 años.

Por ello, los conductores le preguntaron si prefería que le dijeran “señora” o “señorita” a casi un año de haberse casado con Christian Nodal, a lo que la hija de Pepe Aguilar, respondió:

“A todo mundo se le olvida, incluso a mí, que tengo 21, entonces le gente que me conoce desde siempre, me sigue diciendo Angelita, nadie me dice señora”