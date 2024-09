Ángela Aguilar es demandada por una excorista

Redacción

Ciudad de México.-Luego de la ola de críticas que ha enfrentado Ángela Aguilar por su matrimonio con Christian Nodal, la hija de Pepe Aguilar se está enfrentando a una nueva polémica luego de que se diera a conocer que fue demandada por una de sus excoristas.

Y es que a este problema legal se suma otro que ha hecho eco hace unos días, el cual se dio a conocer en “Ventaneando”, pues presuntamente, Pepe Aguilar y Ángela Aguilar fueron demandados por la viuda de uno de sus músicos, quien falleció durante la pandemia por Covid-19.

¿Por qué una excorista demandó a Ángela Aguilar?

Fue durante una emisión del programa “Todo para la mujer” donde se reveló que una excorista de Ángela Aguilar, quien trabajó en sus shows antes de la pandemia por Coronavirus, presuntamente, no contaba con seguro médico, por lo que decidió tomar su licencia por maternidad.

De acuerdo con lo relatado por Arturo Yahir Caridad, abogado de la excorista, la joven buscaba reincorporarse a su trabajo, pero cuando pretendía regresar, había sido despedida, tras haber estado ausente debido a su parto.

De acuerdo con el abogado de la excorista, Ángela Aguilar ya fue notificada, pero no se ha presentado a ninguna audiencia, lo que significa que el juicio seguirá su curso hasta que haya una resolución.

La intérprete de “En realidad” no suele hablar públicamente de estos temas, pero tampoco ha cooperado, pues el abogado refirió que no cuenta con algún apoderado legal que la represente en este caso.

¿Qué otro problema legal enfrenta la familia Aguilar?

Fue el pasado 13 de septiembre cuando Pedro Sola reveló en el programa donde es titular Pati Chapoy, que durante la pandemia una persona que formaba parte del equipo de la familia Aguilar, falleció.

Por ello, la viuda de Miguel Ángel Hernández, el hombre que perdió la vida, está exigiendo los pagos correspondientes, como lo son la prima vacacional, vacaciones, compensación por fallecimiento, parte proporcional del aguinaldo así como el reparto de utilidades.

El abogado también es Arturo Yahir Caridad y reveló que de igual forma, ni Pepe ni Ángela se presentaron a la audiencia, por lo que el siguiente paso es un laudo, que es una resolución en la que se determinará si se condena o se absuelve a la parte demandada.

