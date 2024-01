Anette Cuburu se lanza contra Christian Estrada en LCDLF4

Redacción

EU.-Rumbo a la primera eliminación de La Casa de los Famosos 4, la noche de enfrentamiento cara a cara, o también llamada de posicionamiento, se llevó a cabo el pasado domingo 28 de enero. El debut de Anette Cuburu como panelista de base fue marcado por una declaración que “destrozó” a uno de los habitantes: Christian Estrada.

La ex presentadora de Venga La Alegría parece ser otra famosa que no está contenta con la participación del actor, pues sin “pelos en la lengua” no dudó en referirse a él de más de una forma despectiva, aunque resaltó que reviviera una polémica que lo ha marcado y ha sido motivo por el cuál sus detractores señalan su calidad moral.

Anette Cuburu aseguró que el también modelo no es una persona de confiar ni la cuál merezca seguir más semanas dentro de La Casa de los Famosos 4, pues le recordó al público que él fue la manzana en discordia entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán, afirmando que sostuvo una relación con madre e hija al mismo tiempo.

“Yo sé que aquí está su amigo, pero ha sido tóxico durante la carrera que le conocemos, ha estado en muchos realities, ha tenido muchos problemas con la mamá de su hijo -Ferka-, ha tenido romances con la mamá y con la hija al mismo tiempo, entonces a mí me salta un poco él”, inició Anette Cuburu en contra de Christian Estrada.

Anette Cuburu asegura que Christian Estrada será el primer expulsado de LCDLF4: “Es el favorito para que se vaya”

Aunque lo dicho sobre su paternidad y problemas con Ferka, participante de La Casa de los Famosos México, y la supuesta relación sentimental que sostuvo con Alejandra Guzmán y Frida Sofía al mismo tiempo ya parecieran motivos suficientes para haberlo dejado mal parado a nivel internacional, la consentida del público no dudó en también externar que de acuerdo a su información y criterio, Christian Estrada será el primer eliminado de La Casa de los Famosos 4.

Frida Sofía aseguró que se distanció de su mamá, Ale Guzmán, por la cercanía de ella con Christian Estrada, su ex novio (Instagram: ifridag/estradac11/laguzmanmx)

“Yo soy fan del fandom de La Casa de los Famosos y todos lo comentarios que he estado bien en los 24/7, porque estoy pegada ahí como todos ustedes, es que Christian es el favorito para que se vaya, porque es difícil entrar a una casa donde no conoces a nadie, pero si es un reality y te rentaste para eso debes vivir y conocerlos lo más rápido posible”, finalizó a ex presentadora de Venga La Alegría.

