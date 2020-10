Andrés Palacios da positivo a Covid-19

Redacción

Ciudad de México.-Este viernes el actor Andrés Palacios dio a conocer a través de un video en directo en Instagram que dio positivo a Covid-19, el actor se encontraba grabando la telenovela Imperio de Mentiras, por lo que las primeras medidas que tomará serán el aislamiento que debe seguirse en estos casos. © Getty Images South America Andrés Palacios.

A través del video compartido en su Instagram, Andrés aseguró que no ha tenido mayores molestias y agradeció a los amigos, fans y familiares que se han preocupado por su salud.

“Me tocó vivirlo, estoy agradecido con toda la gente que me ha llamado y me ha mandado mensajes para ver cómo estoy. Así es cómo estoy, no estoy mal”, dijo en su video, además, invitó a sus seguidores a no bajar la guardia y seguir todas las recomendaciones para evitar el contagio.

Una publicación compartida por Andrés (@andrespalaciosd1) el 22 de Oct de 2020 a las 3:17 PDT

El intérprete dijo a sus seguidores que ha tenido pocos sintomas, hasta ahora, pero que confía en que su recuperación será tranquila.

“Sí tengo unos síntomas y he tenido que estar haciendo las pruebas correspondientes y eventualmente corroborarlas para ver cómo va avanzando esto”, dijo Palacios, además, aseguró que pese a seguir todas las medidas al pie de la letra, ahora está viviendo los efectos de la pandemia.

Con información de Quién