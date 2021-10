Andrés García revela que fue pareja de Anel Noreña

Redacción

Ciudad de México.-Famoso actor revela nombres de algunas de sus parejas.

Andrés García sigue haciendo revelaciones a través de su canal de YouTube, pero la que hizo hace unos días realmente impresionó, pues era uno de sus secretos mejor guardados. El famoso galán de telenovelas, es reconocido por haber tenido una gran cantidad de mujeres en sus tiempos de juventud, y entre esas bellas damas soltó un nuevo nombre, Anel Noreña, la exesposa del ‘Príncipe de la canción’ José José.

García ahora sorprendió a sus fanáticos al contar que la hermosa actriz fue parte de su larga lista de parejas, en su tiempo de Don Juan. Además, confesó que le sirvió de cúpido a José José y a Anel, por petición de ella. © Proporcionado por Publimetro

“En mis relaciones no estoy de acuerdo en mantener perseguida y vigilada a la mujer sobre qué hace y a dónde va. Cuando salgas de aquí de la casa, lo que hagas es cosa tuya, cuando yo salga también lo que yo haga es cosa mía”, comenzó explicando en su video.

“Yo la presenté y efectivamente se casó con él”

Y agregó que Noreña le fue sincera con respecto a lo que pensaba de él, y por eso prefería alejarse y darse la probar con su amigo: “-Ella me dijo- Mira papacito, tú tienes cientos de mujeres, y la paso muy bien contigo, pero yo quiero un hombre para mí. Ayúdame. Yo quisiera que me presentaras a un amigo tuyo que me interesa y que yo sé que lo voy a agarrar y que me voy a casar con él”, recordó el galán.

“¿Quién de mis amigos es? José, por derecho me lo dijo. Y José estaba empezando a darse a conocer, no se crean que era el José millonario, estaba empezando a cantar, a ganar dinero y le dije ‘Cómo no’. Yo le presenté a Anel a José, la realidad fue que Anel era una muchacha y ahora es una señora muy guapa y encantadora, siempre estaba contenta. Yo la presenté y efectivamente se casó con él, creo que fueron muy felices un tiempo. Después José y ella se divorciaron por las cosas que pasan todas las parejas”, recordó el actor.

Con información de Publimetro