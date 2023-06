Andrea Legarreta y Erik Rubín se siguen queriendo

Redacción

Ciudad de México.-En febrero pasado hubo noticia que estremeció al medio del espectáculo mexicano: Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación luego de 22 años de matrimonio.

La decisión ocupó cientos de titulares, sin embargo, con el paso del tiempo la pareja ha dado declaraciones que apuntan a que el amor entre ellos sigue vivo.

La última noticia la dio el músico, quien reveló que en este momento no tiene planes de separarse legalmente de la mamá de sus dos hijas e, incluso, siguen viviendo juntos.

Andrea Legarreta y Erik Rubín siguen viviendo juntos

“Lo que es cierto es que nunca hemos hablado de divorcio como tal, nosotros estamos en un proceso de darnos cuenta en dónde estamos y puede ser tanto para un lado como para otro. Estamos en un muy buen momento los dos, todo este ejercicio que es doloroso ha servido porque estamos mejor y nada más tenemos ahora que darnos cuenta si realmente somos y seguimos siendo pareja o somos grandes amigos”, explicó el ex Timbiriche en entrevista con medios de comunicación.

El artista confesó que actualmente mantiene una estrecha relación con Legarreta porque los dos son parte del elenco de la obra Vaselina, que se estrenará el próximo 13 de julio.

“Nos vemos todo el día porque estamos trabajando todo el día juntos, pero está bien padre porque lo estamos disfrutando mucho, para ella es un reto, yo estoy mucho más acostumbrado al teatro, las jornadas de los ensayos de teatro, la disciplina… y todo esto te lleva también a muchos momentos…”, declaró.

Finalmente, al escuchar la pregunta sobre cómo ha sobrellevado su soltería y si de repente no le han dado ganas de “morder la almohada”, Erik respondió con sentido del humor y confesó que sigue compartiendo el mismo techo con la conductora titular del programa Hoy.

“Morder la almohada… ¿qué pasó?, no, yo no muerdo almohada… por otro lado, sigo estando en casa. No me ha dado la vida para hacer el ejercicio completo, que lo tengo que hacer porque, de todos modos, estamos ahí viéndonos, es algo que va a tener que esperar un poco”, concluyó.

