Andrea Legarreta rompe en llanto al cumplir 52 años

Redacción

Ciudad de México.-Un año más de vida llegó hasta la sonrisa de Andrea Legarreta, quien este miércoles 12 de julio celebró 52 años. Ante esto, la célebre conductora titular del programa “Hoy” festejó con sus compañeros de emisión, recibió abrazos por doquier y encontró en la armonía con sus seres queridos el mejor regalo a este momento de su vida.

Como se pudo ver en el programa, Andrea fue visitada por amistades como Sofía Villalobos y Martha Carrillo, así como por Toño de Valdés y del actor Andrés Palacios, quienes le hicieron llegar un regalo muy al estilo Barbie, con obsequios de color rosa, donas en el mismo tono y mucha alegría para que ella fuera la princesa en su día.

En remate a todos estos regalos, también se destacó la amorosa felicitación que Erik Rubín le envió a Andrea Legarreta a través de redes sociales, donde dejó claro lo importante que es en su vida y lo dichoso que es de tenerla consigo.

Con las emociones a flor de piel, Andrea Legarreta se dio tiempo de atender a los medios de comunicación y expresar cómo se sentía en su día de cumpleaños, lo cual la llevó, inevitablemente, a pensar en su faceta de pareja. En este sentido, Andrea fue muy sincera y admitió que no piensa en ello, puesto que no tiene tiempo o no quiere hacerse tiempo para pensar en conocer a un hombre que no sea Erik Rubín.https://d-34550878293141555060.ampproject.net/2306301917000/frame.html

Para sumar a su reflexión, Legarreta exclamó con contundencia.

Visiblemente emocionada, Andrea abundó en su pensar y señaló si pensará en otro amor que no sea Erik Rubín.

“La verdad no (me veo con otra persona). No tengo espacio, no sé si estoy completa pero no se me antoja, yo no me imagino, ves cuando no te imaginas con alguien más en tu vida, hoy por hoy no me imagino. Yo creo que hemos sido una pareja bien bonita, por eso cero, ni lo pienso ni me detengo ni ganas ni la cosquilla, nada… Erik es el amor de mi vida, eso es absoluto, es real”, describió.