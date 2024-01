Andrea Legarreta reacciona a acusación de Anette Cuburu

Redacción

Ciudad de México.-Andrea Legarreta rompe el silencio y hace frente a las declaraciones de Anette Cuburu, ex conductora de Venga la Alegría, quien expresó críticas severas hacia ambas. Las declaraciones de la famosa de TV Azteca a principios de 2024 han reavivado una disputa de larga data entre ellas, capturando la atención de los televidentes y seguidores que han presenciado esta polémica, que continúa expandiendo una rivalidad que inició hace ya 16 años y parece no tener fin.

La famosa actriz y presentadora de Televisa habló por primera vez a su salida del matutino de San Ángel, ante un amplio grupo de reporteros:

“No voy a hablar mucho al respecto solo decir que a mí nadie me ha regalado nada, tengo una carrera desde los 8 años aquí en Televisa y mi trabajo lo respalda. Al final siento que ella está odiando a la persona incorrecta, no sucedió lo que ella piensa que sucedió. Yo no fui a decir que ella tenía algo con El Negro, no me corresponde ni me interesa la vida de nadie, lo que haga cada quien con su vida. Quien le dijo que le aclare que le mintieron”, Andrea Legarreta a Anette Cuburu.

“Vive odiando a la persona equivocada”: Andrea Legarreta enfrenta señalamientos de Anette Cuburu

Durante el mismo encuentro, la famosa conductora de Hoy aseguró que ella no ventiló el rumor de que vinculaba sentimentalmente a Raúl Araiza con la ex presentadora de Venga La Alegría:

Ella vive odiando a la persona equivocada, lo único que le deseo es que esté bien, se lo deseo de corazón, por sus hijos, familia y ella. Odiar de esa manera debe ser muy fuerte”, comentó.

Anette Cuburu arremetió contra Andrea Legarreta por hablar sobre ella

Andrea Legarreta niega romance con Enrique Peña Nieto o ejecutivos de Televisa

Por último, la ex pareja de Erik Rubín una vez más negó todo tipo de romance que hubiera podido pasar mientras ella estaba casada, dejando entrever con ironía que esos temas ya ni siquiera le interesan o afectan. Además exhortó a Anette Cuburu a mostrar las pruebas, pues de lo contrario se dejaría ver que todo es un chisme en su contra.

“A mí que me pongan nombres nuevos, ya me han puesto a quien sabe cuántos amantes, todo Televisa, los ejecutivos, a los ex presidentes, así que hay un afán de querer ensuciarme. Soy una persona como cualquier otra, que tiene errores y se equivoca, pero de ahí a querer hacer daño, yo creo que un matrimonio no se rompe por un chisme, el mío hubiera durado un mes”, Andrea Legarreta.

Andrea Legarreta contesta a rumores sobre paternidad y defiende su integridad

Ella no sé, de verdad no sé. Yo le deseo lo mejor, que esté bien, tenga estabilidad emocional, amor, que tenga una vida bonita para que no se detenga a odiar a personas de una manera injusta, en verdad está odiando a la persona incorrecta”, señaló.

“Se hubiera llevado entre las patas a mi hermano, Raúl, a mí no me consta, eso fue un rumor porque eso es un chisme. Que saquen las pruebas, que comprueben, den nombres, apellidos, fotos, no van a encontrar nada”, finalizó la actriz.

