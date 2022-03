Andrea Legarreta levanta polémica tras pronunciarse sobre el 8M

Redacción

Ciudad de México.-Famosa la vuelve a hacer con sus comentarios.

Este martes 8 de marzo (8M) se celebró tanto en México como en el resto del mundo el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que se hace eco de acerca de la violencia, los abusos, el acoso, entre otras situaciones graves que las mujeres viven en su día a día; además, esta jornada se ha convertido en una oportunidad para salir a marchar y protestar por las desapariciones, feminicidios y agresiones que padece este sector de la población en México.

En este contexto fueron muchas las celebridades, personalidades y famosos que el día de ayer emitieron en sus redes sociales diversos mensajes en apoyo al movimiento feminista, así como algunas reflexiones en torno a la lucha por la exigencia del respeto a los derechos de las mujeres.

Una de las famosas que quiso compartir su opinión personal fue la popular conductora de “Hoy”, Andrea Legarreta, quien compartió un mensaje especial desde su cuenta de Instagram en el que destacó el apoyo que también los hombres han dado a esta lucha por los derechos, ya que aseguró a lo largo de los años se han unido y respaldado este tipo de movimientos. Sin embargo sus palabras no fueron muy bien recibidas por todos.

“No se puede pedir respeto siendo agresivas”: Andrea Legarreta

Mensaje que Legarreta publicó en su Instagram. FOTO: Especial

En el mensaje Andrea Legarreta hizo un reconocimiento personal a todas aquellas mujeres que a lo largo de los años han luchado para obtener los derechos y libertades que actualmente existen. “Hoy recordamos, conmemoramos y agradecemos a todas las mujeres que han luchado por nuestros derechos y libertades. Hoy seguimos en esa lucha, que no es ni debe ser una guerra contra los hombres”, se lee al inicio del texto.

La presentadora reconoció también la contribución de los hombres a este movimiento por los derechos: “Sin duda en este andar desde hace muchos años, han existido y existen hombres que se han sumado a la causa, con la convicción de que es justo y urgente que todas tengamos los derechos que nos corresponden”, indicó.

Destacó además que falta mucho por hacer en esta encomienda: “Gracias mujeres que aún con miedo, sometidas o amenazadas, han hecho tanto para conseguir que vivamos sin miedo las nuevas generaciones… Falta mucho!”. Sin embargo, Andrea Legarreta, quien quizá no pretendía polemizar, aprovechó para exhortar a las mujeres a continuar por este camino de lucha y exigencia permanente, pero desde una perspectiva de la no violencia.

“Falta mucho! Sigamos en la lucha y siendo ejemplo de lo que anhelamos, seamos ejemplo de NO violencia. No se puede pedir respeto siendo agresivas… Empecemos por nosotras… A veces las agresiones y ofensas más fuertes se ven y se leen entre mujeres… Hoy es un buen día para luchar por causas justas y mirar en nuestro interior para tratar de actuar de la mejor manera”, refirió.

Miles de mujeres participaron este martes en la marcha del 8M en la CDMX. FOTO: Cuartoscuro

Si bien la mayoría de las reacciones de los seguidores de Andrea Legarreta fueron en respaldo a sus palabras, hubo quienes no las secundaron. No obstante, la conductora aprovechó para convocar a las mujeres a ser sororas y que poco a poco la violencia pueda irse desnormalizándose en nuestro país. “Por las que ya no están, por las que estamos. Por las que vienen después de nosotros”, cerró el mensaje del post.

Con información de El Heraldo de México