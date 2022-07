Redacción

Ciudad de México.-Silvia Pinal es una de las grandes divas de la época de Oro del Cine Nacional, por lo que a lo largo de los años ha sido entrevistada por muchas personalidades, una de ellas fue la conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, quien la hizo llorar durante la conversación, por lo que la propia actriz le pidió que le dejara de hacer unas preguntas que le causaban dolor y nostalgia.

Andrea Legarreta tiene varios años al frente del matutino de Televisa, por lo que ha podido conversar con muchas estrellas. En una oportunidad, entrevistó a Doña Silva, quien accedió hacer una semblanza de su carrera artística que comenzó en la década de los años 40, así como de su vida privada, la cual ha tenido varios altibajos, algunos de ellos aún son un triste recuerdo para la primera actriz.

Así fue como Andrea Legarreta hizo llorar a Silvia Pinal

Durante la conversación, la conductora de Hoy habló sobre uno de los momentos más difíciles en la vida de la protagonista de “María Isabel”: la muerte de su hija Viridiana Alatriste, quien falleció la noche del 25 de octubre de 1982, en un accidente automovilístico en una zona urbanizada de la Ciudad de México, por lo que se tardaron en reconocer su cuerpo.

La actriz recordó que estaba trabajando en la telenovela “Mañana es primavera“, en donde precisamente compartía créditos con Viridiana. En aquel momento, los periodistas le hablaron para preguntar por su hija, sin embargo, Silvia desconocía la terrible noticia, no fue hasta que Sylvia Pasquel, quien reconoció el cuerpo, le informó que la joven de 19 años había muerto.

Silvia Pinal lloró al recordar a Viridiana en entrevista Foto: Captura de pantalla

Pinal indicó que no lo podía creer y que le costó mucho trabajo asimilar la noticia. Entre lágrimas, admitió que no ha superado la muerte de su hija y que aún trata de recordar su cara, su voz y otras cosas. Debido a lo sensible del tema y al dolor que le causaba, la primera actriz pidió a Legarreta que ya no le preguntara al respecto.

“De entender no por qué, sino que ya pasó y que tienes que sobrevivirlo y que a lo mejor un día te encuentras con ella. Ya no me preguntes de eso, por favor”, dijo con la voz entrecortada y con lágrimas en los ojos la diva de la época dorada del cine mexicano, en tanto Andrea Legarreta accedió y pidió una disculpa.

¿Quién era Viridiana, hija de Silvia Pinal?

Viridiana, nació el 17 de enero de 1963 en Cuernavaca, Morelos. Fue la única hija del matrimonio entre Silvia Pinal y el actor y productor de cine Gustavo Alatriste. Su nombre proviene por el título de una de las cintas más exitosas y polémicas que protagonizó su mamá, quien fue dirigida por Luis Buñuel.

Al igual que su familia se dedicó al medio artístico, y aunque tuvo una corta carrera es recordada por la película “La seducción”, por la cual fue nominada a un Premio Ariel en 1982; y por las telenovelas “Honrarás a los tuyos y “Mañana es primavera”, en la que compartía créditos con su mamá.

