André Marín se retira de Fox Sports

Redacción

El conductor de Fox Sports, André Marín, se retirará temporalmente.

A través de sus redes sociales, se dio a conocer que André tendrá que irse de manera temporal debido a sus problemas de salud.

André Marín tiene una bacteria denominada Clostridium Difficile, la cual contrajo antes de que iniciara la pandemia por Covid-19.

El mismo Marín comentó en entrevista exclusiva con Javier Alarcón, los detalles de su enfermedad y dijo que son importantes los cuidados.

“Antes de la pandemia del COVID, me dio una cosa Javier -que no se la recomiendo a nadie- que se llama Clostridium, es una infección en el estómago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas”.