André Marín explica su cambio físico

Redacción

El presentador André Marín ha llamado la atención por su cambio físico, el cual es bastante notorio en el programa donde participa.

En una de las últimas emisiones de “La Última Palabra” de TV Azteca, lució frente a la cámara con un aspecto cansado, con el habla lenta y pausada.

La enfermedad que tiene André, es “una infección en el estómago que si no te la cuidas con antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestinos y el páncreas, (…) me atendieron de maravilla, estuve internado, es todo un tratamiento para volver a estar al cien, pero sí estuve en el hospital y fue un infierno, no sabes cómo te puede llegar, me platicaron los médicos que lo puedes tomar en los hielos de un restaurante y te hace pedazos, no es una simple infección estomacal, lo que me pasó fue algo mucho más fuerte”, declaró a través de un video.

Fue a finales del 2019 que la televisora de pega “sacó” repentinamente al conductor de un día a otro y la presentación del programa brincó entre Alejandro Blanco y Óscar Guzmán. Tiempo después el propio André apareció en algunos comerciales de la cadena pero no era tan notorio su cambio de aspecto físico. Incluso Marín era el único de los involucrados en el programa que permanecía (al menos a cuadro) de pie en toda la transmisión y esta vez estaba sentado.

Con información de Publímetro