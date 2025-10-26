Anayeli Muñoz rindió cuentas sobre su trabajo en la Cámara de Diputados

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La diputada federal por Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz, acompañada por importantes liderazgos emecistas como Agustín Torres, Secretario General de Movimiento Ciudadano; Ivonne Ortega, Coordinadora de la bancada naranja en la Cámara de Diputados, y Dany López, dirigente estatal y diputada de Movimiento Ciudadano por Aguascalientes, presentó su primer informe legislativo.

Durante este año en la Cámara de Diputados, la legisladora por Aguascalientes impulsó 14 iniciativas de forma individual y 10 en conjunto con la bancada naranja. Entre las más relevantes, subrayó la creación del Sistema Nacional de Cuidados, una propuesta que busca incorporar el derecho al cuidado en la Constitución y que ya ha dado sus primeros pasos con la inclusión del Anexo de Cuidados en el Presupuesto Federal. Dicho avance contempla la creación de estancias infantiles, escuelas de tiempo completo y centros de día para personas mayores, además del reconocimiento al trabajo no remunerado que realizan principalmente las mujeres.

Muñoz destacó especialmente el trabajo de Dany López, quien -desde el Congreso de Aguascalientes- impulsó el reconocimiento del derecho al cuidado a nivel estatal, abriendo el camino para avanzar en el ámbito federal.

Asimismo, Anayeli Muñoz subrayó su participación en la definición legal de la inteligencia artificial dentro de la Ley General de Ciencia y Tecnología, la presentación de una nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que plantea un tratamiento diferenciado cuando el agresor sea servidor público o político.

En materia de equidad, la diputada promovió la ampliación de licencias de maternidad de 12 a 18 semanas y la extensión de permisos de paternidad, así como la exención del IVA a productos de gestión menstrual, bajo la premisa de que la menstruación no es un lujo, sino una necesidad.

Desde la tribuna, la legisladora reafirmó su postura frente a los retrocesos democráticos impulsados por la reforma judicial y la reforma al amparo, las cuales limitan los derechos de la ciudadanía y vulneran la independencia del Poder Judicial.

Anayeli Muñoz sostuvo que su compromiso con Aguascalientes y con México es mantener una oposición crítica pero responsable, centrada en causas ciudadanas. En su mensaje, subrayó que la política no solo es un ejercicio de servicio, sino también una lucha constante por la justicia, la igualdad y la libertad.