Anayeli Muñoz ofrece un gobierno honesto, transparente y ciudadanizado

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Nuestra candidata a gobernadora, Anayeli Muñoz, sabe que tiene posibilidades de ganar para trabajar en un Aguascalientes bueno, justo y próspero, “estamos en la recta final, estoy muy contenta de la campaña, seguimos en cruceros, en colonias, queremos que nos sigan conociendo, los invito a votar este 5 de junio, Movimiento Ciudadano es una fuerza que está creciendo, es el momento, la gente en las calles nos dice que está cansada y que confían en una nueva forma de hacer gobierno”.

Anayeli comentó que la visión que tiene Movimiento Ciudadano es muy distinta a la que ha tenido el PRIAN en Aguascalientes, a lo que está haciendo Morena, “la opción que planteamos en nuestro plan de gobierno le ha gustado a la gente, sí creo que podemos dar la sorpresa, cuando empezamos la campaña nos enfrentamos a las fuerzas tradicionales, pero hemos demostrado que somos la única fuerza que sigue creciendo, podemos ser el tercer estado gobernado por Movimiento Ciudadano”.

Comentó “Lo que yo ofrezco a la gente de Aguascalientes es tener un gobierno honesto, transparente, ciudadanizado, podemos tener muchas ideas pero si no tenemos la responsabilidad de ejercer el presupuesto público, los recursos de las personas de manera transparente pues se irá a los bolsillos de quien no debe irse. Movimiento -ciudadano tiene una visión de desarrollo social, esto quiere decir que haya más igualdad en Aguascalientes, no puede ser que las riquezas y los servicios se concentren en una pequeña parte de la población y que gran parte esté en condiciones de pobreza. Mi visión es que garanticemos todo para que la gente pueda acceder a sus derechos, derecho a la salud, al transporte, a todo”.

Anayeli Muñoz invita a todas y a todos a su cierre de campaña este sábado 28 de mayo, con una fiesta en la Línea Verde frente al Parque Villerías a las 5 de la tarde, con nuestro dirigente Dante Delgado, senadores, militantes y simpatizantes de este Movimiento.