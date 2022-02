Anayeli Muñoz crece en preferencias electorales en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La precandidata a la gubernatura de Aguascalientes por Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz, dio la sorpresa al duplicar la intención de voto a su favor en apenas unas semanas y continua en crecimiento.

Lo anterior sin haber arrancado precampaña de forma oficial, lo que sucedió apenas esta semana por lo que la tendencia sigue en aumento

En esta elección se espera que la próxima gobernadora se defina entre 3 opciones: la alianza PRI-PAN-PRD, Morena y Movimiento Ciudadano.

Muñoz se convirtió en la precandidata de Movimiento Ciudadano por la gubernatura de Aguascalientes de cara al proceso electoral que se vivirá en el estado el próximo domingo 5 de junio. Con el lema “Sí, sí hay de otra. El futuro es naranja”, Muñoz inició la precampaña al interior del partido para ganar la confianza de las y los militantes.

“Yo creo que es una gran oportunidad. Me siento muy motivada, me siento muy contenta y, eso sí, estoy dando mi esfuerzo al mil por ciento, porque sé que quienes se hacen llamar la élite y que tienen sus negocios, sus intereses y su poder no quieren perder sus privilegios, más bien, quieren perpetuarse en el poder; sin embargo, esto ya no es una elección de dinero, esta es una elección de ideales, de congruencia y de darle opciones a la gente.”

Anayeli Muñoz Moreno es Licenciada en Medios Masivos de Comunicación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es Maestra en Administración Pública por la Universidad del Valle de México y actualmente cursa una Maestría en Políticas Públicas e Institucionalización de la Perspectiva de Género, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

En el ámbito profesional, se ha desempeñado como periodista, reportera y conductora de diversos espacios informativos, así como docente en diferentes instituciones de educación superior en el estado.

En la función pública, en 2011 asumió la coordinación de la Comunicación Social en del Ayuntamiento de Aguascalientes durante la gestión de la entonces alcaldesa Lorena Martínez. Además, fue Diputada por el Distrito XV local del 2013 al 2016, lapso en el que presidió la Comisión de Derechos Humanos.