Analizarán regreso a clases en Aguascalientes tras surgimiento de Ómicron

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Ante el surgimiento de la variante de Covid-19, Ómicron, se analizará la posibilidad de un regreso total a las escuelas durante enero, como se había contemplado previamente por parte de las autoridades, señaló el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF), Miguel Ángel Herrera Cruz.

En entrevista con El Clarinete, indicó que se ha estado al pendiente de la información que surge por parte de la Secretaría de Salud federal y resaltó que hasta el momento, no se tiene conocimiento de la capacidad de transmisión de Ómicron o que las vacunas no sean efectivas ante la variante.

Además, apuntó que en Aguascalientes se ha tenido una mejor respuesta de la población ante las jornadas de vacunación contra Covid-19, por lo que esperan que en los próximos días pueda definirse si se regresa o no a las aulas el próximo mes.

“Tenemos una junta con el IEA para aclarar esos puntos porque ahorita con la información que hemos recibido, no nos están indicando que haya marcha atrás o una suspensión en el regreso a clases en enero”

Herrera Cruz, comentó que lo principal es conocer las características del virus y el impacto que tiene sobre las personas, especialmente entre las ya vacunadas, para definir en conjunto con el IEA si es viable o no un regreso a las escuelas de manera total.

“Tenemos prácticamente todo el mes de diciembre para ver cómo llega esa variante aquí a Aguascalientes y ver si está pegando en las personas que ya se vacunaron o no, entonces también ver cuál es la letalidad del virus o si es más contagioso, todavía hay que ver eso para tomar una buena decisión”

Por último, el representante local indicó que lo primordial para los padres de familia será que el regreso a clases se mantenga como voluntario, si es que todos los alumnos pueden retomar sus actividades habituales en un mes.