Analizará Tavarez impugnar su expulsión del PRI tras señalar venganza de Lugo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Estudia el ex presidente del PRI Roberto Tavarez Medina, impugnar su expulsión de las filas del partido una vez que le sea entregado el documento oficial y lo analice.

Hasta el momento no ha sido notificado de manera personal ni en estrados del partido sobre su separación, según indicó.

“Ante las prácticas y el descrédito de la actual dirigencia algunos de los que han venido trabajando con nosotros nos han dicho que ya se terminó un cliclo, pero otros tantos nos han dicho que no le dejemos nada a este delegado y estamos en esa etapa en que en el momento en que yo tenga el documento lo analizaré para tomar la decisión de si impugno o no”, remarcó.

Lamentó los ataques en su contra del actual dirigente Antonio Lugo quien lo acusa de haber traicionado al partido en las pasadas elecciones, situación que rechazó.

“Lugo es una persona autoritaria quien desde que llegó lo hizo con una actitud de aquí nomás ‘mis chicharrones truenan’ golpeando en la mesa donde empecé a expresar mi desacuerdo en contra de su actuar y el señor como revancha metió dicho documento para expulsarme”, concluyó.