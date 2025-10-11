Analizan nuevos cobros en permisos en Pabellón de Arteaga

Raúl Muñoz

Pabellón de Arteaga, Ags.- El municipio estudia establecer nuevos cobros en permisos de construcción y desarrollo urbano, ante la creciente demanda de trámites que actualmente carecen de un marco de pago definido, informó la alcaldesa Lucero Espinoza.

“Vamos a abrir otros conceptos, por ejemplo, donde vemos que tenemos mucha limitación es en desarrollo urbano”.

“Ahí sí traemos falta de muchos conceptos, eso es lo que se está estudiando para que se ingresen, porque si me dicen, ‘¿Cómo lo cobro?’ algunos permiso, así es, digo, ‘Espérame, no lo teníamos presupuestado’”, explicó.

La edil precisó que los nuevos cobros se concentrarán principalmente en permisos relacionados con construcción y fraccionamientos, áreas donde detectan mayor ambigüedad en la normativa y necesidades de ingresos municipales.

“Básicamente, de los que van a ser permisos, o sea, para construcción, para quien quiera hacer un fraccionamiento, porque hay muchas situaciones que quedan ambiguas y el municipio ahorita está en un proceso de crecimiento”, detalló Espinoza.

La alcaldesa subrayó que la medida busca atender áreas de oportunidad en el desarrollo urbano y garantizar que los recursos municipales sean suficientes para acompañar la expansión del municipio.

