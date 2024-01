Analizan despido de Mike Vrabel de los Titans

Redacción

EU,-Los Tennessee Titans despidieron al entrenador Mike Vrabel este martes, marcando el final de una carrera de seis años.

Vrabel tuvo récords ganadores en sus primeras cuatro temporadas y comenzó 7-3 en la quinta antes de que se le salieran las ruedas en Nashville. Los Titans perdieron sus últimos siete juegos de la temporada 2022 y se perdieron los playoffs por primera vez desde la primera temporada de Vrabel en Tennessee en 2018. Esa racha de derrotas se trasladó a esta temporada antes de que Tennessee finalmente la rompiera en la Semana 2.

Aún así, Vrabel tuvo marca de 6-18 en sus últimos 24 juegos, y la propietaria controladora Amy Adams Strunk sintió que era hora de hacer un movimiento dos días después de que terminara la temporada.

Vrabel se convierte en el sexto entrenador despedido esta temporada.

Mientras Vrabel, de 48 años, termina su mandato con los Titans con un récord de 54-45, los expertos de ESPN analizan lo que significa el movimiento para Vrabel, los Titans y el resto de la NFL.

Los Titans vienen de una segunda temporada negativa consecutiva, y en las últimas semanas se habló mucho en el equipo de que habría reuniones de postemporada sobre la dirección de la franquicia. También parecía claro que Vrabel y el gerente general de primer año, Ran Carthon, no estaban en la misma página en todo. No estoy seguro de que sea tan simple como “uno de ellos tuvo que irse”, pero la declaración de Amy Adams Strunk dejó en claro que una gran parte del motivo de este movimiento fue asegurarse de que el entrenador y el gerente general estén alineados en el futuro, y que no creía que ese sería el caso si Vrabel se quedaba. Entonces, sabiendo eso, se toma la decisión ahora para poder continuar con su búsqueda. — Dan Graziano

¿Qué tan deseable es este trabajo? ¿Qué problemas de plantilla enfrentará el nuevo entrenador?

Este es, francamente, un trabajo intermedio. Ofrece algunas ventajas, pero es claramente una reconstrucción con posibilidades de sufrir problemas de crecimiento en el primer año. La fortaleza del equipo es la defensa, particularmente la línea defensiva, pero Tennessee podría perder varias piezas clave en la agencia libre, incluido el ala Denico Autry, el apoyador Azeez Al-Shaair y los esquineros Sean Murphy-Bunting y Kristian Fulton. La ofensiva ha sido alérgica a las yardas aéreas altas, la línea ofensiva necesita una revisión importante y la posición del receptor no ha sido lo suficientemente buena desde que A.J. Brown fue canjeado. Todo eso exige que un entrenador en jefe con mentalidad ofensiva reciba una fuerte consideración.

El mariscal de campo novato Will Levis se mostró prometedor, pero necesita más apoyo a su alrededor, particularmente a lo largo de la línea ofensiva. Al menos la NFL está diseñada para reconstruirse rápidamente, y se proyecta que los Titans tengan más de $85 millones en espacio salarial, según Roster Management System. Con algunos movimientos prudentes en la agencia libre, junto con un draft productivo, Tennessee puede estar en alza. Y el nuevo entrenador en jefe puede contribuir a la remodelación de la plantilla, lo que resultará atractivo para algunos, si se promete una paciencia razonable. — Jeremy Fowler

Si se abre el puesto en los Patriots, ¿deberíamos esperar que Vrabel sea candidato?

Sí. Vrabel fue incluido en el Salón de la Fama de los Patriots a principios de esta temporada. Él tiene afinidad por la organización y la organización tiene afinidad por él. Y si estás pensando, “Bueno, nadie del árbol de entrenadores de Bill Belichick ha tenido éxito”, tienes razón, pero… Vrabel no entrenó con Belichick. Jugó para él y comenzó su carrera como entrenador de la NFL en Houston con Bill O’Brien. Por lo tanto, es posible que esa crítica no se aplique aquí. Vrabel es un muy buen entrenador que creo que será candidato en varios lugares. Y desde hace un tiempo se piensa que el entrenador de apoyadores Jerod Mayo es el sucesor de Belichick y podría conseguir el puesto si Belichick se va. Pero si no es Mayo, entonces sí, creo que Vrabel estará firmemente en la mezcla. — Graziano

¿A quién podrían considerar los Titanes para reemplazar a Vrabel?

Con Carthon involucrado en la contratación, podría apoyarse en sus experiencias de San Francisco, donde se desempeñó como ejecutivo de personal de 2017 a 2022. El coordinador ofensivo de los Houston Texans, Bobby Slowik, tendría sentido en ese aspecto. Estuvo con el entrenador Kyle Shanahan durante seis temporadas y está teniendo éxito con el entrenador en jefe de Houston, DeMeco Ryans, también discípulo de San Francisco. Otro nombre intrigante es el del coordinador ofensivo de los Miami Dolphins, Frank Smith, uno de los principales asistentes del entrenador Mike McDaniel, quien fue asistente de Shanahan durante mucho tiempo. Podría ver a alguien de ese molde. Los Titans han dejado en claro que la colaboración será clave, por lo que probablemente apuntarán a alguien ansioso por alinearse y trabajar estrechamente con Carthon. El grupo defensivo es un poco más fuerte, por lo que Tennessee sería inteligente en evaluar a algunos de los coordinadores defensivos como Dan Quinn (Cowboys), Raheem Morris (Rams), Mike Macdonald (Ravens) y Steve Wilks (49ers). — Fowler

¿Cuál es la mayor necesidad en el draft?

Tacleo ofensivo. Después de seleccionar a Peter Skoronski en la primera ronda de 2023 y trasladarlo a guardia, los Titans tienen una gran necesidad de tackle izquierdo. Tomaron 64 capturas esta temporada, empatando en el cuarto lugar. En la primera ronda, es muy probable que Olumuyiwa Fashanu (Penn State) o Joe Alt (Notre Dame) estén allí en el puesto número 7 en general para esta ofensiva en reconstrucción. — Matt Miller.

Con información de SPN