Analizan caso sospechoso de sarampión en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Llegó al estado un caso sospechoso a sarampión en un menor de un año y dos meses, mismo que estuvo en Chihuahua con sus padres y regresó con un cuadro de exantemas, confirmó el titular del Instituto de los Servicios de Salud (ISSEA) Rubén Galaviz Tristán.

En entrevista colectiva el galeno, detalló que el afectado es derechohabiente del IMSS, pero se encuentra en su casa con un buen estado de salud, así como ya se le tomaron las muestras necesarias que fueron enviadas a laboratorio, estado a la espera de los resultados.

“Es un caso sospechoso todavía, no lo podríamos aseverar hasta no tener los resultados de laboratorio, aunque en un caso atípico, te puedo comentar sobre el mismo que el papá es transportista, estuvieron allá unos días y se presentó esta situación a su regreso”.

En entrevista telefónica el galeno indicó que Chihuahua es uno de los estados más impactados por el sarampión en donde se concentran más del 92 por ciento de los casos del país y ya se tienen alrededor de 15 defunciones, por lo que orilló a otros estados como Aguascalientes a estar alertas como sucedió en este caso.

La entidad se mantiene libre de sarampión, tomándose medidas como la implementación de un cerco epidemiológico con este caso sospechoso, para en caso de ser positivo evitar una propagación.

Finalmente, expuso que están a la espera de los resultados de laboratorio en las próximas horas para confirmar o desechar el caso.