Anahí niega relación con Andrés García

Ciudad de México.-En más de una ocasión se llegó a especular que entre Anahí y el fallecido actor Andrés García hubo una relación amorosa por la cercanía que ambos mostraron desde que ambos participaron en la telenovela Mujeres Engañadas (1999).

Aunque en más de una ocasión cada uno desmintió que entre ellos hubiese algo más que una amistad, las suposiciones seguían latentes, sobre todo en los últimos meses de vida de García, pues la cantante que inició el Soy Rebelde Tour 2023 le envió médicos especialistas para que lo atendieran.

El tema volvió a ser mencionado en una reciente entrevista que ofreció la actriz que dio vida a Mía Colucci en Rebelde (2004), en donde también habló de todo el apoyo que recibió por parte del primer actor.

Anahí mostró su apoyo a Andrés García cuando él lo necesitó. (Foto: EFE / Instagram @andresgarciatvoficial)

Anahí reacciona molesta por rumores sobre relación con Andrés García

En una entrevista que la cantante de RBD sostuvo con el periodista Joaquín López Dóriga, habló sobre Andrés García y lo bueno que él fue con ella.

Sin embargo, no pudo evitar tocar el tema de los constantes rumores que se hicieron por la buena relación que llevaban ella y el papá de Leonardo García, y mencionar que Andrés fue un gran amigo para ella.

“Todas las porquerías que inventaron (…) inventaban imagínate, que si andaba con él, puras… bueno. Andrés fue una mano amiga”, aseguró la cantante, que conoció a García en las grabaciones de Mujeres Engañadas, donde dieron vida a un padre y su hija.

¿Qué hizo Andrés García por Anahí?

En la conversación también compartió que, cuando ella enfrentó un problema de trastornos alimenticios, Andrés García estuvo ahí para apoyarla, lo cual le agradece, pues fue una época complicada para ella.

Anahí guarda mucho cariño por Andrés García. (Foto: Instagram / @anahimoures)

“Ese señor conmigo fue maravilloso. En los momentos más duros de mi enfermedad fue una mano amiga. Yo no necesitaba dinero, teacher, yo no necesitaba nada. Yo trabajaba mucho, yo necesitaba cariño y claro que lo tenía, lo repito, mis papás me aman, pero necesitaba ese apretón de manos a veces y Andrés fue una persona de 10″, aseguró.

Por lo mismo, la esposa de Manuel Velasco se siente dichosa de haber podido retribuir al actor de Chanoc (1967) los gestos de apoyo que le mostró cuando él lo necesitaba, pues en sus últimos meses de vida se enfrentó con diversas enfermedades.

“A últimas fechas, no voy a decir qué, porque creo que es algo que se queda con él y él se lo llevó, pero la vida me permitió hacer cosas por él y regresarle: ‘Hoy por mí, mañana por ti’, y me siento muy orgullosa y muy feliz de haber podido hacerlo, porque él en su momento fue maravilloso conmigo”, reiteró.

Con información de El Financiero