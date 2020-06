Anel Noreña se molesta al escuchar el nombre de Sarita Sosa

Redacción

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 29 de junio la cantante mexicana Anel Noreña mostró su reacción al homenaje que realizó la hija menor de José José, Sarita Sosa, por motivo del Día del Padre.

En entrevista para el programa Hoy, la ex pareja del Príncipe de la Canción aseguró que sus hijos José Joel y Marysol preparan un especial para recordar a su padre en su primer aniversario luctuoso.

Sin embargo, al escuchar el nombre de Sarita Sosa, la cantante no escondió su descontento y prefirió no hacer comentarios.

“Ese tema no me lo toques, ahí si no te digo nada ni nada”, puntualizó la cantante visiblemente incómoda.

Con información de Tribuna