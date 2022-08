Ana Guevara llevará a Paola Longoria a tribunales si no aclara gastos

Redacción

Hace unas semanas, la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, dio a conocer que la deportista Paola Longoria y la Federación Mexicana de Raquetbol tenían que comprobar diversos gastos.

Ahora, la ex atleta señaló que mas figuras deberán presentarse a liquidar dichos adeudos o de lo contrario, deberá dejar el tema en manos de la justicia.

“Si no lo logra transparentar y no logra acreditar que entregó los documentos bajo un acuse de recibo, pues lamentablemente se va a tener que judicializar y va a tener que ser con otra autoridad, no con nosotros”.

Detalló que Paola debe comprobar un total de 1.6 millones de pesos, mientras que en conjunto, todos los deportistas señalados deben más de los 3.9 millones.

Explicó que la única forma en la que Longoria y otros atletas puedan recibir más recursos es aclarando el monto pendiente de comprobación, ya que de otra forma, se estarían cerrando las puertas a una solución.

Hace algunas semanas, Longoria solicitó diálogo con las autoridades competentes para aclarar el tema y poder recibir recursos, sin embargo, señaló que nadie atendía sus llamados.

Ana Gabriela Guevara aseguró que se le negó el apoyo a Paola Longoria por tener adeudos sin comprobar. “Hay que predicar con el ejemplo y no solamente calumniar”, dijo en la #RadioFórmula con @lopezdoriga. pic.twitter.com/YmycAJSA9u — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 29, 2022

Con información de Esto