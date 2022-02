Ana Gabriel le declara su amor a Kate del Castillo

Redacción

Ciudad de México.-Famosa cantante declara su admiración por polémica actriz.

Ana Gabriel sorprendió a sus miles de fans durante su concierto en California, al compartir el cariño que siente por Kate del Castillo. Entre comentarios llenos de admiración, la intérprete bromeó con la posibilidad pedirle matrimonio a la reconocida actriz, quien se encontraba en la primera fila del recinto, y su reacción se viralizó.

En las últimas horas comenzó a circular en internet un video del concierto que la intérprete de Quién como tú, Luna, Simplemente amigos y Tú lo decidiste ofreció el pasado domingo 20 de febrero en The Forum de California, Estados Unidos. El fragmento audiovisual no tardó en viralizarse en redes sociales debido al momento que se capturó cuando la intérprete halagó a la protagonista de La Reina del Sur.

En las imágenes se puede ver a Ana Gabriel sobre el escenario luciendo el icónico look que la ha caracterizado por años. De un momento para otro hizo una pausa para agradecer la presencia de Kate del Castillo en el show, quien se levantó de su asiento para recibir el cariño del público a través de aplausos y antes de sentarse le lanzó un beso a la cantante. La cantante de 66 años es oriunda de Guamúchil, Sinaloa FOTO: Instagram/@anagabrieloficial

La protagonista de Ingobernable llevaba un outfit casual compuesto por un pantalón de mezclilla y una playera negra sin estampado. En cuanto se sentó, la intérprete sinaloense mencionó el éxito que Kate ha alcanzado en los últimos años, mencionó que no ha dejado de trabajar y próximamente iniciará un nuevo proyecto.

Tanta fue la admiración que Ana Gabriel externó por la hija de Eric del Castillo que bromeó con la posibilidad de pedirle matrimonio para que ya no tuviera que trabajar sobre los escenarios, comentario que desató la risa del público y de la propia actriz.

“De verdad estoy casi, a punto de pedirle matrimonio para que me saque de trabajar […] te amo, gracias, por venir”, comentó. El video fue publicado por el usuario de TikTok @jofranko13, hasta el momento ya superó los 10 mil “me gusta” y la caja de comentarios está llena de mensajes para las artistas, incluso algunos animaron a la cantante para que le pida matrimonio a Kate. La actriz de 49 años es oriunda de la Ciudad de México Foto: Cuartoscuro

“Amor es amor y ya”, “Viva el amor”, “Me enamoré, si no se casa Ana con ella yo sí me caso”, “Estaría hermosa esa pareja, ¿por qué no?”, “Al rato sale la relación a la luz”, “El amor es libertad”, “Amo a Kate del Castillo, como ella no hay otra”, “Yo le pediría matrimonio a cualquiera de las dos para que me saquen de trabajar”, fueron algunos de las reacciones.

Después de sus declaraciones, Ana Gabriel continuó con su concierto como parte de su gira Por amor a ustedes y en los próximos días llevará su show a Fresno, Denver, Phoenix, Seattle, Laredo, El Paso, Salt Lake City, Houston, San Antonio, Dallas, Vienna, Miami, Nueva York, Fort Myers, Newark y Charlotte, Estados Unidos.

Por otro lado, durante las próximas semanas Kate del Castillo volverá a vivir temporalmente en México con motivo de las grabaciones de su próximo proyecto en la pantalla. En un encuentro con los medios, la actriz comentó que su casa productora lanzará A Beautiful Lie, una serie basada en Anna Karenina de León Tolstói y por esa razón regresará a su país natal, además de que compartirá tiempo con sus padres. (Instagram: Kate del Castillo)

“No me quiero encasillar en un solo género, he hecho un montón de cosas: drama, tragedia, y ahorita viene justo una tragedia. Vamos a empezar a filmar una versión moderna de Anna Karenina de Tolstói, así que estoy muy contenta porque va a ser una cosa completamente diferente”, declaró.

Kate del Castillo explicó que este nuevo proyecto le permitirá dejar a Teresa Mendoza de La Reina del Sur y continuar con su carrera lejos del temas relacionados con el narcotráfico.

Con información de Infobae