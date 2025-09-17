Ana Bárbara pidió un alto al “hate” contra Pepe Aguilar y sus hijos

Redacción

Ciudad de México.-La polémica volvió a rodear a la familia Aguilar después de su presentación gratis en Guadalajara, realizada el pasado 15 de septiembre como parte de los festejos por la Independencia de México.

Aunque el espectáculo transcurrió en calma y congregó a miles de asistentes, en redes sociales circularon videos en los que algunos presentes gritaron el nombre de Cazzu, expareja de Christian Nodal, justo antes de la actuación de Ángela Aguilar.

El episodio no tardó en volverse viral en TikTok, generando críticas y comentarios en torno a la joven cantante. Ante esta situación, diversas figuras del medio fueron cuestionadas, entre ellas Ana Bárbara, quien lanzó un contundente mensaje en defensa de los Aguilar.

El contundente mensajes de Ana Bárbara sobre la familia Aguilar

Ana Bárbara aseguró estar en contra de los ataques hacia la dinastía Aguilar, a quienes considera artistas de gran valor para México.

Cuidemos y protejamos a los verdaderos artistas, tengo una conexión con toda esa familia, he sido clienta de eso, del hate, no me gusta, se me hace agresivo, fuera de lugar, expresó Ana Bárbara.

Con esas palabras, Ana Bárbara pidió respeto hacia Pepe Aguilar y sus hijos, quienes han sido blanco constante de críticas en redes sociales.

Admiración a Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar

Durante su encuentro con la prensa, Ana Bárbara no escatimó en elogios hacia Pepe Aguilar y sus hijos, Ángela y Leonardo, destacando su disciplina y entrega en la música.

Nuestros artistas bellos que trabajan con el alma más allá, que les valga madres, dejen a la gente vivir, por favor, declaró.

Respecto a Pepe Aguilar, fue todavía más enfática:

Pepe es un compañero hermoso de la vida, es un talento, ya dejen de joder, por favor. Me duele el alma, es gente que ha trabajado toda la vida, a mí me ha llovido sobre mojado, hay gente ahí por molestar.

Un mensaje con eco personalAna Bárbara aprovechó también para reflexionar sobre los conflictos personales que ha vivido, dejando entrever que entiende perfectamente la presión mediática y emocional a la que están expuestos los Aguilar.

Muchas veces somos víctimas de personas que amamos, concluyó.

La defensa que estremeció al público

Con esta declaración, Ana Bárbara no solo defendió a la familia Aguilar, sino que también reveló la profunda conexión personal que siente hacia ellos, pidiendo al público y a los críticos que frenen el hostigamiento.

Su mensaje ha generado eco entre los seguidores de la familia, quienes agradecen el respaldo de una de las voces femeninas más reconocidas de la música mexicana.

