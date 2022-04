Ana Bárbara no le teme a enfrentarse a José Manuel Figueroa para defender lo suyo

Redacción

Ciudad de México.-La supuesta nueva batalla legal por derechos de autor de la canción ‘Fruta Prohibida’, la cual esta registrada oficialmente por Ana Bárbara, ha sido un tema de conversación en diversos medios de comunicación luego de qué José Manuel Figueroa aseguró que la letra había sido realizada por él.



Ahora la Reina Grupero quiere darle vuelta a la página, pues a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México evitó hablar del tema, ya que la cantante traía un poco ronca la voz y aseguró que quería guardar sus energías para cosas positivas.



“Si gasto mi voz será para algo positivo y eso no lo es”, dijo la cantante, mientras se tomaba fotos con sus fanáticos. Cabe señalar que la artista tendrá un concierto el próximo 8 mayo en el Auditorio Nacional por lo que se tendrá que cuidar mucho.

Además, la cantante dijo no temer a una demanda asegurando que sus ‘obras están protegidas’. Ana Bárbara pidió a la prensa que no se preocupara, asegurando que no pasará nada más allá de los dimes y diretes sobre este escándalo.



“Si les sirve su tranquilidad, ya que los oigo preocupados, no pasa nada, todo está bien y mis obras están protegidas”, mencionó.

Al preguntarle si tenía algún mensaje para José Manuel Figueroa, la cantante Ana Bárbara dijo que a ella le bastaba lo que pensará la prensa.



Respecto a que Maribel Guardia la defendió sobre este tema, la intérprete de ‘Lo Busqué’ se limitó a elogiar a la actriz, asegurando que es una mujer que sabe muy bien cómo son las cosas respecto a José Manuel Figueroa.