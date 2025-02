AN se fortalece y reafirma su compromiso con México

Redacción

Ciudad de México.-En el marco de la reunión nacional con presidentas y presidentes estatales

del Partido Acción Nacional (PAN), el dirigente nacional, Jorge Romero,

destacó que el propósito del encuentro es fortalecer la estrategia política del

partido a nivel nacional, partiendo de las necesidades y retos de cada

entidad.

“Cuernavaca es una gran ciudad donde Acción Nacional refrendó su triunfo,

y todas y todos los que estamos aquí entendemos el reto que tenemos a

nivel nacional y en cada estado como la oposición de este país”, afirmó.

Subrayó que en esta nueva etapa del PAN, el objetivo principal es claro:

trabajar para mejorar la vida de las familias mexicanas, más allá de la crítica

al gobierno. “Nuestra razón de ser no es solo señalar los errores del

oficialismo, sino ofrecer soluciones. Por eso, nuestra labor se enfocará en

gobernar bien a nivel estatal y municipal, y en impulsar políticas desde el

Congreso y los Comités Directivos Estatales que realmente beneficien a la

ciudadanía”.

Acompañado por secretarios del partido, Romero enfatizó que la estrategia

nacional del PAN debe construirse desde lo local, escuchando las

preocupaciones de cada estado para integrarlas en una visión común.

En otro tema, el líder panista destacó como un logro ciudadano el anuncio

del gobierno federal sobre la fijación de un precio máximo para la gasolina,

una demanda que Acción Nacional ha encabezado desde hace meses.

“Si el gobierno no solo lo anuncia, sino que realmente lo cumple, será un

triunfo para las familias mexicanas”, sostuvo.

Jorge Romero también alertó sobre la reforma a la Ley del Infonavit, que

será votada la próxima semana en el Senado y que, según denunció, busca

afectar el ahorro de las y los trabajadores.

“Morena pretende disponer de tu dinero para que solo ellos construyan

viviendas y las coloquen donde quieran. Eso no es apoyar a la gente, es

imponerles sus decisiones”, advirtió.

Finalmente, lamentó que la reforma judicial impulsada por Morena y el

Gobierno Federal no garantice un proceso meritocrático para la designación

de jueces y juezas, sino que, por el contrario, termine en una tómbola,

poniendo la justicia en manos del azar.

“Esta reforma supuestamente buscaba garantizar que los más capaces

llegaran a los tribunales sin ataduras partidistas, pero en realidad Morena

ha reducido el proceso a una rifa, demostrando que su idea de meritocracia

es el sorteo”, concluyó.