Amy Schumer comparte su diagnóstico de síndrome de Cushing y explica su cambios faciales

Amy Schumer no atraviesa por el mejor momento de su vida. Reveló que le diagnosticaron el síndrome de Cushing, provocado por inyecciones de esteroides en altas dosis.

La actriz explicó que los síntomas incluyen cara redonda, enrojecida, aumento de peso, piel fina y hematomas, así como fatiga y ansiedad, según se publicó a través del boletín News Not Noise Substack, donde la creadora digital Jessica Yellin le preguntó cómo se siente.

“Me siento renacida. Hay algunos tipos de Cushing. Algunos que pueden ser fatales, requieren cirugía cerebral o extirpación de las glándulas suprarrenales. Mientras presionaba frente a la cámara para mi programa de Hulu, también estaba en máquinas de resonancia magnética cuatro horas seguidas, con mis venas cerradas por la cantidad de sangre extraída y pensando que tal vez no estaría presente para ver crecer a mi hijo”.

Después descubrió que tiene el tipo de Cushing que tiene, se curará por sí solo y ahora se siente mejor.

“Fue la mejor noticia imaginable. Han sido un par de semanas locas para mí y mi familia. Aparte de los temores sobre mi salud, también tuve que estar frente a la cámara para que Internet interviniera. Pero gracias a Dios por eso. Porque así es como vi que algo andaba mal. Al igual que cuando vi que le había puesto a mi hijo un nombre que no sonaba muy bien. Internet está invicto, como dicen”, comentó.

También reveló que hizo público su diagnóstico para ayudar a otras mujeres.“Quería abogar por la salud de las mujeres. La vergüenza y la crítica de nuestros cuerpos en constante cambio es algo con lo que he lidiado y he sido testigo durante mucho tiempo. Deseo tanto que las mujeres se amen a sí mismas y sean implacables al luchar por su propia salud en un sistema que normalmente no les cree”, apuntó Amy Schumer.

“Quiero que las mujeres valoren sentirse fuertes, saludables y cómodas en su propia piel. Soy extremadamente privilegiada de tener los recursos que tengo para mi salud y sé que no es así para la mayoría de las personas. Estoy agradecida y quiero usar mi voz, seguir luchando por las mujeres”.

