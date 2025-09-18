Amparos de hijos de AMLO son campaña de desprestigio, dice Sheinbaum

Redacción

La mandataria Claudia Sheinbaum calificó como una “campaña” los trámites de amparo presentados supuestamente a favor de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, y exigió una investigación para esclarecer quién promovió los recursos legales y con qué fines.

“Es parte de la campaña de calumnias, así de sencillo (…) Tiene que saberse quién, porque tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué”, afirmó la presidenta este jueves 18 de septiembre durante su conferencia matutina.

Sheinbaum destacó que es necesario determinar cómo una persona pudo presentar amparos en Zacatecas en nombre de los hijos del expresidente. “De pronto aparece por ahí un amparo que dice ‘no me vayan a investigar’. ¿Cuál sería el objetivo? Desprestigiarlos”, agregó.

Los amparos fueron promovidos supuestamente por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien desmintió haberlo hecho y denunció que su identidad fue suplantada. Los recursos se presentaron en juzgados de la Ciudad de México, Tabasco y Zacatecas e incluyeron a otros 12 beneficiarios, entre ellos Diana Heleyn Foullon Gómez, alias ‘Lady D’, y Roberto Blanco Cantú, alias ‘el Señor de los Buques’. Los documentos carecían de firma de los promoventes, lo que generó dudas sobre su legitimidad.

Los recursos buscaban protección contra actos de incomunicación, privación de la vida, no localización y posibles órdenes de aprehensión, y se tramitaron bajo la figura de suspensión de plano, que busca prevenir daños inminentes a los solicitantes.

Por su parte, Andrés Manuel López Beltrán publicó el 17 de septiembre que ni él ni su hermano solicitaron los amparos. “Esta es una operación malintencionada, planeada y orquestada desde varios frentes” para desprestigiarlos, señaló.

La situación no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas, pues las acusaciones de vinculación con delitos graves como tráfico de hidrocarburos y delincuencia organizada podrían afectar la percepción pública del Gobierno.