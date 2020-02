AMLO vive en una realidad alterna: Coparmex

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Absurdo que el presidente Andrés Manuel López Obrador minimice la situación económica, estableció Raúl González Alonso, dirigente de Coparmex en la entidad, quien hizo un llamado a que el mandatario cambie su posición.

“El presidente vive una realidad alterna y si el presidente no cambia esa postura difícilmente va a avanzar esto”, aseveró en entrevista colectiva.

Lo anterior en torno a la caída del Producto Interno Bruto por primera vez en diez años, sumado a la disminución en 15 estados, lo cual ha sido minimizado López Obrador, quien pide enfocarse al bienestar.

“Ese tema de que hay bienestar, pero no crecimiento es un absurdo. Eso no existe. El presidente debe asumir que hay una realidad desfavorable para el país”, comentó González Alonso.

El titular de Coparmex calificó de “erráticas”, las políticas económicas del primer año de gobierno de López Obrador.