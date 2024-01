AMLO se disculpa con diputada trans tras llamarla ‘señor vestido de mujer’

Redacción

México.- Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa a la diputada trans Salma Luévano, a quien la víspera llamó “hombre vestido de mujer”.

Así pues en su encuentro con los medios de comunicación dijo: “Quiero iniciar en TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un hombre vestida de mujer”, y añadió: “Yo soy muy respetuoso y creo en la libertad y la gente debe de asumirse, cualquier persona, como se identifique”

El mandatario aseguró que “el amor no tiene sexo” y “está por encima de todo”.

“Ofrecerle una disculpa y enviarle un abrazo a esta compañera”, reiteró.

AMLO calificó el lunes durante su conferencia de prensa matutina a la diputada trans Salma Luévano como un “señor vestido de mujer”, después de que la legisladora lo saludara con un beso.

“López-Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer”, declaró.

“Yo beso a los hombres y me besan, y el hombre tiene sentimientos”, agregó en defensa a las críticas del comunicador.

El periodista Joaquín López-Dóriga había asegurado que AMLO ‘puso distancia’ con la diputada morenista tras percatarse de que es una mujer trans.

Ante esto, López Obrador dijo que también besa hombres que lo saludan de tal manera.

“Salió de una dama, de una compañera que me besó la mano y no me da tiempo de devolverle el beso, pero hay hombres que me besan la mano o me dan un beso y yo les doy también un beso, ayer besé a muchos”, dijo.

“¿Por qué no voy a abrazar, por qué no voy a besar? ¿Qué tiene que ver la preferencia sexual? ¿Un beso en la mejilla? Y el señor López-Dóriga, machín”, añadió.

Los hechos fueron reprobados por internautas, que calificaron sus comentarios como transfóbicos. La Coalición Mexicana LGBTTTI+ exigió una disculpa.

*Con información de Aristegui Noticias.