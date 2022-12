AMLO se despide de Pelé

Redacción

Ciudad de México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento del futbolista Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, originario de Brasil.

“Que en paz descanse Pelé, el gran futbolista y humilde maestro que seguramente influyó con su ejemplo a jugadores como Ronaldinho”, apuntó el mandatario mexicano en su cuenta de Twitter.

Pelé falleció este jueves a los 82 años de edad. La leyenda del futbol había cumplido este jueves un mes en el hospital, estaba en tratamiento contra un cáncer de colon desde 2021.

Pelé fue hospitalizado de emergencia el pasado 29 de noviembre para, en principio, reevaluar el tratamiento de quimioterapia contra el tumor en el colon del que se operó en septiembre de 2021.

En su mensaje, AMLO compartió que Pelé fue un humilde maestro que influyó en otros futbolistas, como en Ronaldinho, y recordó una frase del exjugador sobre ‘O Rei’:

“Mi padre me decía que era mejor aprender a dominar balón descalzo para tener la sensibilidad en el pie y le prometí que dominaría aquella pelota como ningún otro, pero lo que realmente sucedía era que él no tenía dinero para regalarme un par de zapatillas. Cuando gané mi primer Balón de Oro, no lloré de alegría, lloré al no tener a mi padre”.

La complicada salud de Pelé en los últimos años

Desde 2012, Pelé se sometió a distintas intervenciones debido a sus problemas de salud, como una operación de cadera de la que salió victorioso. En 2014 le fueron eliminados cálculos renales y fue internado en más de una ocasión derivado de infecciones urinarias.

En 2015 volvió a la sala quirúrgica por la próstata y nuevamente en septiembre de 2021, cuando anunció que se le había extirpado un tumor en el colon.

Pelé recibía tratamiento constante, en los últimos meses había sido hospitalizado de emergencia. A finales de noviembre de 2020 ingresó a una clínica de Sao Paulo y su hija, Kely Nascimento, señaló que había sido para regularle la medicación.

¿De qué murió Pelé?

Pelé fue hospitalizado el 29 de noviembre pasado para evaluar cambios en su tratamiento de quimioterapia, pues no tenía el resultado deseado por los médicos.

El hospital informó días después que el exfutbolista estaba siendo tratado también por una infección respiratoria que padeció a consecuencia de una infección por COVID, señalaron sus hijas.

De acuerdo con el boletín médico del Hospital Israelita Albert Einstein, donde Pelé falleció a las 15:27 hora local (18.27 GMT) “por falla en múltiples órganos, resultado de la progresión del cáncer de colon asociado con su condición clínica previa”.

Políticos mexicanos se despiden de Pelé

Funcionarios y funcionarias del Gobierno mexicano han comenzado a publicar algunos mensajes de despedida y pésame al respecto de la muerte del exfutbolista Pelé.

Olga Sánchez Cordero, senadora y ministra en retiro, señaló que “Pelé representa el potencial de excelencia que cualquier persona puede alcanzar con tenacidad y claridad de objetivos.

En tanto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, apuntó que el mundo siempre estará agradecido con Pelé por tantas alegrías. “Ahora volverá a jugar con el Diego”, añadió, en memoria de Diego Armando Maradona, el jugador argentino que falleció el 25 de noviembre de 2020.

En tanto el canciller Marcelo Ebrard lamentó el fallecimiento y recordó una anécdota sobre Pelé, cuando lo vio jugar en 1970 y cuando lo recibió como visitante distinguido, cuando encabezaba la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal.

“Jugador inigualable y símbolo de muchos sueños logrados de Latinoamérica”, apuntó Ebrard.