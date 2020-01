AMLO presenta boletos para rifa del avión presidencial

Redacción

Ciudad de México.- Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de no venderse el avión, ya se está preparando la dinámica para “rifar” el avión presidencial, recursos que se utilizarían para equipo del sector salud.

En su conferencia de prensa, López Obrador mostró un boleto de la Lotería Nacional con la imagen de la aeronave presidencial.

De acuerdo con el “cachito”, la rifa se realizaría el próximo 5 de Mayo.

Más adelante, el presidente externó su preocupación por quien resulte ganador del sorteo:

“No quiero que nadie se me eche a perder, que se destruya una familia y no quiero cargar con esa culpa, parece un asunto menor, pero a mi me preocupa”, dijo.

#ÚltimaHora El presidente @lopezobrador_ mostró cómo se vería el boleto de Lotería de la rifa del #AviónPresidencial. #Video: Alberto Morales pic.twitter.com/GOR2fV7vwO — El Universal (@El_Universal_Mx) January 28, 2020

Con información de El Universal