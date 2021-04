AMLO pide investigar si “vacunas de aire” son montajes

Redacción

Ciudad de México.- Luego de que en los últimos días se han viralizado casos en donde enfermeros y voluntarios aplican “vacunas de aire” adultos mayores que acuden a recibir las dosis contra el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se deben investigar si no fue un “montaje” y acusó que fue una “exageración” que los medios dieran difusión sobre los casos.

“Resulta que hay un caso en donde están poniendo una inyección, un caso, se han aplicado aquí de la Ciudad de México donde fue este incidente como un millón 200 mil vacunas, entonces de repente un caso lo vuelven nota nacional”

“Lo que hay que ver es que si no fue montado, porque son capaces de todos, no se ustedes, pero yo conozco un periodista y un canal de televisión que era especialista en montajes, entonces no les tengo confianza, me llamó la atención”, señaló en la conferencia de prensa matutina.

EL mandatario resaltó que el caso fue difundido en la mayoría de los medios de comunicación, mencionando que, en el caso específico de una enfermera “de que se equivocó la señora, lo hizo de mala fe o lo quiso engañar, lo que haya sido ¿qué, esa es la gran noticia? ¿no les parece una exageración?”.

López Obrador señaló que en la Ciudad de México ya se han vacunado al 75% de los adultos mayores, que representa a alrededor de 1 millón 200 mil personas.

Con información de El Universal