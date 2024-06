AMLO no se opone a relevo gradual en el Poder Judicial

Redacción

En su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que no se opone a un relevo gradual en el Poder Judicial, siempre y cuando no se utilicen tácticas dilatorias. El Mandatario se refirió a las propuestas presentadas por Ministros y otros representantes del Poder Judicial para llevar a cabo la elección de los juzgadores de manera escalonada.

A pregunta expresa sobre si se oponía a la propuesta de un relevo gradual, López Obrador respondió:

“No me opongo, yo creo que lo fundamental es que se lleve a cabo la reforma y que el pueblo participe en la elección porque el pueblo tiene un instinto certero, es sabio, prefiero que sea el pueblo a que sean las cúpulas las que decidan.”

Sobre si el proceso debería ser gradual, el Presidente afirmó: “Eso que lo definan, nada más que tampoco, hablando en términos jurídicos o legales o del argot de los abogados, no aplicar táctica dilatoria, no aspirar a que se vaya el tiempo como algunos están esperando, ya no tanto pero sí están esperando que pasara el tiempo y que nos fuéramos nosotros, de todas maneras nos vamos a ir nada más que la transformación va a continuar.”

López Obrador también sugirió limitar el número de elecciones para evitar gastos elevados, proponiendo que se realice una sola elección que permita tiempo suficiente para informar a la ciudadanía sobre los candidatos y sus trayectorias públicas:

“Nada más es cosa de tiempo y también que mi opinión, esto por cuestiones de gasto, que no se esté haciendo una elección cada 6 meses, si se puede hacer una sola que se dé tiempo, tiempo sobre todo para la información, que la gente tenga toda la información para que se conozcan bien la historia pública de jueces, aspirantes a jueces.”