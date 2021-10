AMLO niega negociación con el PRI para reforma eléctrica

Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que exista una negociación con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que impulse la aprobación de la reforma eléctrica.

“No hay ninguna negociación. Y no hay moneda de cambio. Eso nosotros no lo hemos hecho y no lo haremos, aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad”, respondió el presidente a los cuestionamientos de la prensa.

Aseguró que los funcionarios del gobierno federal están dispuestos debatir la reforma en las cámaras empresariales y otros foros, luego de que el PRI propuso una discusión amplia del tema antes de llevar el asunto al Congreso.

La reforma, propuesta por el mandatario, contempla que el 54% de la generación de la energía nacional provenga del sector público.

Con información de El Financiero