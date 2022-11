AMLO llega a tregua con Grupo México por conflicto con el Tren Maya

Redacción

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que Grupo México aceptó que ingenieros militares decidan de cuánto será el pago de indemnización que deberá dar el gobierno federal por incumplimiento de contrato en el Tramo 5 del Tren Maya.

“Aprovecho para informar que ya se resolvió lo de ese tramo; desde luego se tuvo que suspender el contrato y estamos llegando a un acuerdo con la empresa que tenía la obra de Tulum a Cancún. Estaba muy cuestionada, era ahí donde teníamos a los pseudoambientalistas. No conocían el proyecto o no querían”, afirmó el mandatario.

Señaló que el tema es un asunto de finiquito y que la empresa aceptó que ingenieros militares definan cuánto es lo que se les deben de pagar por lo que hicieron.

Se le preguntó si entonces ya no había un conflicto legal, a lo que indicó que sí hay una denuncia.

“Nos habían mandado a decir que no me preocupara, que los ingenieros militares elaboraran un dictamen y de repente me entero… que ya nos había demandado Grupo México. Le pregunté al secretario de Gobernación, porque él fue quien me dijo que no había problemas, ya volvió a hablar y dijo que aceptan el acuerdo”, detalló.

López Obrador indicó que, en ese tramo, casi 70% será un viaducto elevado para no afectar ningún cenote o río subterráneo, y solo 30% se está construyendo al ras de tierra.

Grupo México fue una de las empresas que interpusieron demandas, solicitando un finiquito, ante la terminación anticipada del contrato y ser reemplazadas por el Ejército en las obras.

