AMLO le toma demasiadas consideraciones a narcos: García

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tiene porqué pedirle opinión a agrupaciones criminales, puntualizó Luis Enrique García López, diputado por el Partido Acción Nacional, quien se refirió a las declaraciones del mandatario en torno a incluir a narcotraficantes en un “pacto de paz”.

“El presidente les toma demasiadas consideraciones a personas que no se tientan el corazón para delinquir y debería estar preocupado por los ciudadanos de México que sienten miedo en transitar por carreteras o miedo de cuidar su patrimonio. Estoy a favor de un tema de paz, pero no es el mensaje, debería estar buscando cómo pacificar el país”, aseveró.

– ¿Debería de negociar con el narco?

– No, por supuesto que no.

García López recordó el caso de Ovidio Guzmán, miembro del Cártel de Sinaloa y quien en su oportunidad no fue apresado por el gobierno federal en 2019, explicando que ello envió un mensaje de fragilidad en el estado y retomado por las bandas criminales.

“Está reprobado el presidente en materia de seguridad pública y lo peor del caso es que no lo reconoce. Eso hay que decirlo: no está mal cambiar de rumbo, pero debe reconocer que las cosas no van bien”, adicionó el legislador blanquiazul.