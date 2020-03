AMLO dice que se ajustará a protocolos de salud

Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se ajustará a los protocolos de prevención ante el coronavirus y que si hiciera falta, incluso se haría la prueba para descartar o afirmar cualquier enfermedad.

“Miren, yo me ajusto al protocolo de salud… Si hace falta, entonces, yo me hago la prueba del coronavirus, hago lo que me indiquen los médicos, los responsables. Tomamos la decisión de dejar este asunto de salud pública en manos de técnicos, de médicos, de científicos, porque, si se deja en manos de políticos y de politiqueros, que es lo peor, entonces se altera todo, esa es otra epidemia que tiene que ver con los intereses creados”, dijo el jefe del Poder Ejecutivo durante su conferencia de prensa mañanera.

Sin embargo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló en ese momento que no era necesario que el presidente se hiciera la prueba, ya que esa es una medida aplicada en personas que presentan los síntomas exclusivos del COVID-19.

“Voy a seguir las recomendaciones de los médicos, de los especialistas”, insistió el mandatario este lunes acerca de si se realizará la prueba o tomará otras medidas de prevención.

Hasta la fecha, López Obrador no ha suspendido o cancelado sus actividades habituales, como sus conferencias de prensa, reuniones o giras de fines de semana por los estados del país.

Durante estas giras, suele encabezar actos públicos que reúnen a cientos de personas con las que tiene un contacto cercano, a pesar de que la propia Secretaría de Salud federal ha recomendado intensificar la “sana distancia” entre la gente como una medida para prevenir la propagación del Covid-19.

Con información de Expansión