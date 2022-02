AMLO dice que fue un error invitar a Lilly Téllez a la 4T

Redacción

Ciudad de México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que fue un error haber invitado a Lilly Téllez en 2018 a participar en el movimiento que encabeza. Ella se convertiría en Senadora de la República durante el llamado “tsunami”, una votación masiva a favor de la izquierda en ese año. Luego renunció a Morena para sumarse al partido mexicano más conservador: Acción Nacional (PAN).

Téllez, quien es abierta simpatizante del ultraderechista partido Vox de España y es una promotora de no dar derechos a las mujeres para interrumpir un embarazo no deseado, dijo apenas la semana pasada que quería ser candidata presidencial por la oposición en 2024. También prometió que, si gana, metería a la cárcel a López Obrador y a su familia.

“Por supuesto que me siento capaz de derrotar a Claudia Sheinbaum. Si hay que entrarle, pues hay que entrarle y no me puedo ahorita hacer a un lado si puedo contribuir ante lo que estoy viendo”, expuso en el conversatorio difundido en Twitter.

El Presidente es un violador serial de la Constitución.

Al creer que “encarna la Patria” se sitúa por encima de la ley, como si fuera rey pic.twitter.com/p2sfA0CWhshttps://5bed24137c41d3f54390e0ec4ee06743.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html