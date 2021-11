AMLO descarta cierre de actividades por Ómicron

Redacción

Oaxaca.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó un cierre de actividades ante el surgimiento de la variante Ómicron en Sudáfrica.

En conferencia de prensa desde Oaxaca, elmandatario expresó que “no debemos espantarnos” por la nueva variante y señaló que la vacunación contra el Covid-19 ha avanzado mucho en México.

“Decirle a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas, que si hay mucha información en los medios que no debemos de espantarnos porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada, eso es lo que puedo decir. No hay todavía información sólida, si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso”, dijo.

Apuntó que al momento no se puede saber si la cepa tiene una mayor resistencia a las vacunas ya aplicadas entre los mexicanos, aunque destacó que lo mejor es que la ciudadanía tenga por lo menos una dosis para prevenir la enfermedad.

“Tenemos que seguir vacunando a los que se han quedado rezagados, todos tenemos que vacunarnos y ya empezamos a vacunar a los jóvenes y el miércoles vamos a informar más”.

Con información de Milenio