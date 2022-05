AMLO defiende al jefe de su hijo 

Redacción

Ciudad de México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los directivos de Grupo Xcaret están promoviendo artículos periodísticos para afirmar que el empresario dueño del consorcio hotelero Grupo Vidanta, Daniel Chávez Morán, está detrás de la cancelación del proyecto Xibalbá en Valladolid, Yucatán.

“Ayer vi un artículo de Ricardo Raphael, en contra de Daniel Chávez. Pues les digo a los de Xcaret y al señor Ricardo Raphael que Daniel Chávez no tiene nada que ver, que es un asunto que nosotros no podemos permitir y que nunca hemos permitido”, expresó.PUBLICIDAD

De esta forma, el mandatario respondió en la conferencia mañanera al artículo titulado Daniel Chávez Morán, supervisor de la destrucción neoliberal del patrimonio maya, publicado esta semana en Proceso, donde el periodista Ricardo Raphael aseguró que “quieren hacernos creer que, igual que el colesterol, hay neoliberalismo malo y también del bueno. Mientras el primero lo representan quienes no colaboran con la autonombrada Cuarta Transformación, el neoliberalismo bueno es cómplice y entusiasta aliado del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador”.

“Piensan los de Xcaret —porque yo siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega— que todo esto, lo de Xcaret, es culpa de Daniel Chávez, que es hotelero y que nos está ayudando como supervisor honorario, porque yo se lo pedí, en el Tren Maya, porque es ingeniero y además es una gente de primera, un hombre recto que quiere servir”, indicó.

“¿Qué, no han registrado que en el tiempo que llevamos no hemos dado una concesión para la explotación minera? ¿Qué, no han registrado que en el tiempo que llevamos no hemos dado permiso para la importación de maíz transgénico?”, cuestionó.

“¿Qué, no han registrado que en el tiempo que llevamos no hemos permitido la práctica del fracking para la extracción de energéticos? ¿Qué, no registraron que se canceló el proyecto de hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco y ahora es un área natural protegida?”, reprochó el mandatario.

Con información de Proceso