AMLO celebra que la Guardia Nacional quede bajo control militar

Redacción

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su satisfacción este viernes tras la aprobación de la reforma constitucional que mantiene a la Guardia Nacional (GN) bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Según el mandatario, esta decisión evitará la destrucción de la corporación y prevendrá el surgimiento de figuras como Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, vinculado con actividades criminales.

“Estoy muy contento porque si queda la Guardia Nacional dependiendo del Ejército, tendrá larga vida. Si no, nos va a salir otro García Luna”, afirmó el Presidente durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Tras más de 15 horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó la reforma que ahora deberá ser revisada por el Senado. López Obrador destacó que la Sedena es la única institución que puede garantizar la permanencia y rectitud de la GN, considerando un riesgo que su control se mantuviera en otras secretarías como Gobernación o Seguridad Pública.

El presidente presentó datos del INEGI que muestran un índice de confianza del 80.6% en el desempeño de la Guardia Nacional, resaltando que este respaldo es reflejo del sentir popular, en contraste con las críticas de sectores de la élite.

“Para la élite, la Guardia Nacional significa militarizar la seguridad pública. Pero para el pueblo, es una policía que no permitirá privilegios”, señaló, subrayando que los 130 mil agentes de la corporación han recibido formación militar y no han participado en masacres.

López Obrador sugirió a los gobernadores y gobernadoras del país que apoyen a la Guardia Nacional, argumentando que es menos susceptible a la corrupción por su carácter rotativo, lo que la diferencia de las policías municipales, más vulnerables a presiones del crimen organizado.

El mandatario también destacó que bajo su administración no ha habido desapariciones forzadas ni torturas, aunque reconoció que aún falta mucho por hacer para reducir los índices de criminalidad en el país. “En este Gobierno no ha habido masacres, no hay tortura, y los índices de letalidad son los más bajos”, aseguró, pero admitió que aún se debe seguir trabajando.

Aunque confía en que el Senado avalará la reforma, López Obrador reconoció que podría no tener tiempo para promulgar los cambios antes de concluir su mandato, ya que las modificaciones deberán ser aprobadas también por las legislaturas locales.

La reforma, que modifica 12 artículos de la Constitución, fue aprobada en la Cámara de Diputados con 353 votos a favor y 126 en contra. La oposición logró que se excluya a los integrantes de la Marina de la Guardia Nacional, y que únicamente militares en activo puedan integrarse a la corporación, incluidos egresados de la licenciatura en Seguridad Pública del Colegio Militar.