AMLO acusa provocación tras portazo a palacio de Gobierno

México.- Como “una vulgar provocación” calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la irrupción de los jóvenes a palacio de Gobierno, y agregó “pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. Están nuestros adversarios desesperados y están recurriendo a la guerra sucia y a actos como el de ayer. La verdad es que es muy justa la demanda de los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, pero ya se han montado en este lamentable asunto grupos de derecha, conservadores e incluso partidos que están en contra de la transformación”.

Ello durante su conferencia ofrecida desde Ciudad Victoria, pues continúa su gira por los estados para evaluar el sistema de salud , consideró que es muy justa la demanda de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos pero ya se han montado en este lamentable asunto grupos de derecha, conservadores e incluso partidos que están en contra de la transformación, hasta organismos internacionales supuestamente defensores de derechos humanos, organizaciones supuestamente no gubernamentales de la sociedad civil, supuestos defensores de derechos humanos.

En seguida López Obrador mencionó: “Si es que están participando los jóvenes de Ayotzinapa, todavía está por verse si son de ahi, en una de esas son gente que reclutan para llevar a cabo estas acciones, mercenarios, porros. Pero si fuesen los jóvenes de Ayotzinapa les diría que eso no es revolucionario, eso es contrarrevolucionarios, es actuar como contras a favor de los conservadores, de los que siempre han oprimido, explotado al pueblo. Que no se dejen manipular, si es que son estudiantes, ya lo vamos a saber”.

Incluso, el presidente puso en duda quienes participaron en la movilización de ayer: “Si es que están participando los jóvenes de Ayotzinapa, todavía está por verse si son de ahí, en una de esas son gente que reclutan para llevar a cabo estas acciones, mercenarios, porros.

“Pero si fuesen los jóvenes de Ayotzinapa les diría que eso no es revolucionario, eso es contrarrevolucionarios, es actuar como contras a favor de los conservadores, de los que siempre han oprimido, explotado al pueblo. Que no se dejen manipular, si es que son estudiantes, ya lo vamos a saber Por qué ahí vi uno que ya estaba muy grande, casi de mi edad, veterano. Hay que ver quienes eran”.

Se cuestionó cuando habían hecho una acción así durante el sexenio de su antecesor, Enrique Peña Nieto, cuando desaparecieron los jóvenes. “Nosotros estamos buscando que se sepa la verdad, que haya justicia porque entendemos la situación de los padres, pero ya esto tomó otro rumbo, hay que informarlo”.

López Obrador dejó entrever que hay “mano negra” detrás de las acciones que se están desarrollando porque le llamó la atención que en el plantón había originalmente dos camiones y un día antes de lo que pasó en palacio Nacional, llegaron seis camiones más. Además, dijo otro hecho extraño es que algunos jóvenes traían tenis nuevos “¿Quien pompo?”.

Incluso sugirió que este tipo de actuación es parecido a lo que hace el PRI, “Lo de ayer me huele más al PRI, es Guerrero. En la Montaña de Guerrero las agresiones a nuestro movimiento por grupos supuestamente independientes pero detrás del PRI”.

-¿Puede ser el PRI cuando dice que hay mano negra?

-Si, el bloque conservador en general y las organizaciones. No debe de olvidarse que la Organización interamericana de Derechos Humanos, pertenece a la OEA A donde van a quejarse en contra de nosotros los dirigentes del bloque conservador? ¿Cómo se llama el director de la OEA? Almagro”.

Más adelante retomó sus suspicacias sobre lo sucedido: “¿Cuándo se había visto que quisieran tumbar una puerta de Palacio? Nosotros no reprimimos, no desaparecemos a nadie, no torturamos, no somos represores”.

Informó que aun cuando la Fiscalía General de la República inició investigaciones en torno a los hechos, pidió, “respetuosamemte” que no se hiciera la investigación. Es lo que quieren ellos. “Nos vamos a cooperar vamos a ayudar para componer la puerta. Lo único que sí tengo información de quienes participaron aquí la vamos a dar a conocer.

-¿Cómo le van a hacer si no hay investigación?

-Hay bastantes imágenes, ahora la vida pública es cada vez más pública.

López Obrador cuestionó el radicalismo de los movimientos de izquierda porque se toca con el radicalismo de la derecha.

“Cuando somos jóvenes pensamos que estamos haciendo la revolución y lo que estamos haciendo es inhibiendo, mediatizando o golpeando a los verdaderos movimientos revolucionarios, porque suele pasar que los extremos se tocan; la extrema derecha y la izquierda el extremismo no es la opción”. Señaló que previo a la marcha del día de la mujer, se van a colocar vallas en torno a Palacio Nacional porque a pesar de que son muy justas sus demandas, se infiltran personas a tirar piedras con sopletes. A destruir, ese extremismo no tiene nada que ver con lo revolucionarios ni siquiera tiene que ver con el anarquismo.

López Obrador cuestionó el desempeño de los asesores jurídicos de los padres por su actitud a lo largo del caso, recordando que en su momento se promovió un recurso legal por actos de tortura, que permitió la liberación de varios de los detenidos, muchos de ellos reconocieron ser participantes en la desaparición.

