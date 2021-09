AMLO  abandonó a los estados en materia de infraestructura: Orozco

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Al hacer un balance del tercer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador panista Martín Orozco indicó que ha quedado a deber en tres temas fundamentales como es la seguridad, economía e infraestructura.

En particular en el tema de obra pública remarcó que lo que se ha hecho en Aguascalientes ha sido por la disciplina financiera donde se han tenido recursos propios, sin embargo hay más de la mitad de las entidades que llevan ya más de dos años que no hacen nada en este rubro.

Habló de la ausencia en el tema de seguridad de la federación a quien solicitó mayor coordinación sobre todo por la vecindad con estados con problemas de inseguridad y que lo que se quiere es evitar que grupos delincuenciales penetren a Aguascalientes.

Para concluir el panista recriminó que en el tema de economía la promoción para la atracción de inversiones quedó ya solo en manos de los gobiernos estatales, por lo que se ha estado trabajando en particular para mantener las condiciones de empleo.