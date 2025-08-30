América jugará a puerta cerrada ante Pachuca por “instrucción” de la Alcaldía Benito Juárez

Redacción

Ciudad de México.-El Club América confirmó que este sábado jugará a puerta cerrada frente al Pachuca por “instrucción” de la Alcaldía Benito Juárez, que anunció el viernes su decisión de sancionar al Estadio Ciudad de los Deportes.

En una publicación de redes sociales, el América anunció los procedimientos para pagar el reembolso a los aficionados que adquirieron boletos para este partido de la Jornada 7 del Apertura.

“Por instrucción de la Alcaldía Benito Juárez, el partido como local del Club América, correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, se disputará a “puerta cerrada“, en el estadio Ciudad de los Deportes, este sábado 30 de agosto a las 21:05 horas.

“Ticketmaster México informará el procedimiento de reembolso total para las personas que compraron boletos.

"Ticketmaster México informará el procedimiento de reembolso total para las personas que compraron boletos.

"Próximamente se dará a conocer a los abonados azulcremas, los beneficios adicionales que recibirán por parte del Club", reza el comunicado del América.

CONFLICTO

El viernes, la Alcaldía Benito Juárez anunció el cierre al público del Estadio Ciudad de los Deportes para el partido entre América y Pachuca a celebrarse este sábado a las 21:00 horas.

Señalaron a supuesto personal del América por “extralimitarse” en sus funciones y haber cerrado una calle aledaña al inmueble, lo que impidió el paso de una vecina que requería atención médica.

El Club América se deslindó de los señalamientos, con una publicación de la cuenta oficial del Estadio Azteca en X (@EstadioBanorte) que mostró evidencias de que el equipo no fue el responsable de cerrar la calle, sino la propia alcaldía, encargada del operativo de seguridad.

“Lamentamos que la Alcaldía Benito Juárez pretenda afectar a la afición del futbol mexicano e impedir que asistan al partido entre Club América y Club Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La Liga MX lamentó “la arbitrariedad cometida por la Alcaldía Benito Juárez” y ofreció su respaldo al América.

Pero el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, respondió directamente a la Liga MX al asegurar que su decisión no fue unilateral, ya que se reunieron con “las partes involucradas”, mismas que reconocieron que excedieron sus funciones.

