América femenil jugó con las Centellas 6 a 0 quedaron

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Las Centellas enfrentaron esta tarde en el Estadio Victoria a su similar de América.

El partido culminó con victoria para las visitantes por marcador de 0 – 6.

El profesor Jorge Gómez inició el partido con Dayri Hernánez; Lucia Muñoz, Karen

de León, Fanny Grano, Sahiry Cruz; Nikkole Teja, Regina Hernández, Diana

Anguiano, Dayán Fuentes; Guadalupe Fernández y Ximena D’acosta.

Por parte de las captalinas, el profesor Ángel Villacampa alineó a Itzel Velasco;

Jocelyn Orejel, Karina Rodríguez, Andrea Pereira, Sabrina Enciso; Aurelie Kaci,

María Mauleon, Angelique Saldivar, Sarah Luebbert; Scarlett Camberos y Kiana

Palacios.

La primera mitad arrancó de manera muy complicada para las dirigidas por Jorge

Gómez, que desde el minuto 5’ se vieron abajo en el marcador con la anotación de

Kiana Palacios, situación que las obligó a remar contra corriente. Las de

Aguascalientes intentaron de inmediato recomponer su desempeño en el terreno de

juego y por instantes lo consiguieron, sin embargo la presión intensa del rival no les

permitió generar alguna llegada de peligro. Las Centellas estuvieron durante gran

parte de la primera parte realizando de muy buena manera sus recorridos

defensivos, evitando que el rival generara más daño. Los constantes acercamientos

de las americanistas mermaron el accionar de la zona defensiva necaxista, que para

el minuto 35’ ya no pudo contener a las visitantes que anotarían el segundo del

encuentro en los pies de Kiana Palacios. Los minutos restantes de la primera parte

se vivieron con unas capitalinas intentando incrementar su ventaja y con las

Centellas evitándolo a toda costa. La primera mitad culminó con victoria

momentánea para la visita por marcador de 0-2.

Previo al arranque de la segunda mitad, la escuadra local movería su cuadro con el

ingreso de Karen Reyes y Lesly González al partido. Los cambios vinieron a bien,

puesto que las de Aguascalientes mejoraron por instantes su accionar y mediante

paredes se acercaron en un par de ocasiones al área americanista, sin embargo,

los intentos de las locales no surtieron efecto. Conforme los minutos pasaron, las

visitantes recuperaron la posesión de la pelota y con ello el ritmo de juego, mismo

que encausaron para aumentar su ventaja al minuto 55’, con la anotación de Andrea

Pereira. Tras el gol, el estratega local modificó nuevamente su cuadro mandando a

Joselin Hernández y Alejandra Guerrero al partido. Las visitantes continuaron con

su poderío ofensivo y para los minutos 72’ y 77’, aumentarían su ventaja con las

anotaciones de Katty Martínez y Kiana Palacios respectivamente. En los minutos

finales del encuentro, llegaría el sexto del partido obra de la jugadora Kiana Palacios

quien anotaría el cuarto a su cuenta en el compromiso. El tiempo no dio para más y

la visita se quedaría con la victoria en Aguascalientes por marcador de 0-6.