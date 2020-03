Amenazaron a diputada del PAN en Aguascalientes para que no fuera Marcha de Mujeres

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada panista Paloma Amézquita Carreón dijo haber sido objeto de advertencias con el fin de que no participase en la marcha del Día de la Mujer celebrada el pasado domingo 8.

Lo anterior, después de confirmar que tomará parte en una nueva marcha contemplada para el próximo sábado 28, convocada por el Frente Nacional de la Familia, grupo al cual ha apoyado de manera pública al igual que sus posturas en favor de la vida desde la fecundación.

“Habrá como se desarrolla esto del coronavirus para ver si es viable que se realice. Ya me invitaron y asistiré. Por ahí estaré como cada año, en este caso me hicieron la invitación y mi postura ha sido muy firme, no de un día sí y un día no”, declaró Amézquita Carreón en entrevista.

– ¿Por qué no participó en la marcha de las mujeres?

– Porque por ahí me comentaban que sí participaba en ella y me veían, me iban a golpear.

– ¿Quiénes?

– No pues bueno. Ya saben, pero así lo dejamos,

– ¿Fue por teléfono, personal o mensaje?

– Miren. Yo me sumé al paro del día 9 porque estoy convencida de que la violencia no es el mejor camino para nadie y mucho menos lo que está pasando con nosotros con las mujeres, lo que pasó con la niña Fátima, con el niño Pablito, es impotencia lo que pasó: le dieron 15 años a quien abusó de él. Entonces nos sumamos a esto.

– ¿Ha recibido otras amenazas?

– No, miren no quiero hablar del tema. Yo nada más lo que les digo es que pase lo que pase no me voy a mover de mi postura y es a favor de la niñez y así seguiré.

En la marcha del pasado domingo 8 acudieron mujeres con cargos públicos como la alcaldesa también panista Teresa Jiménez Esquivel, quien de igual forma llegó a reconocer violencia política en su contra. Tema del cual la legisladora blanquiazul descartó profundizar.

– ¿Usted también ha sufrido violencia política?

– No quisiera hablar al respecto. Gracias.