Amenazan pensionados del ISSSSPEA con tomar las oficinas y calles

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA), amenazan con tomar acciones radicales, entre ellos la toma de oficinas de la dependencia y el cierre de calles si no se da solución a sus demandas.

Encabezados por su dirigente, Mario Rodríguez, fijaron como plazo esta semana para que las autoridades les den respuesta a sus demandas, entre ellas el pago de salarios mínimos y la eliminación de las UMAs.

Texto íntegro:

Compañeros y compañeras pensionados de isssspea Aguascalientes si la próxima semana no tenemos resultados de que nos llamen para que nos den una propuesta entonces ya tomaremos acciones más radicales cerraremos galeana cerraremos isssspea Aguascalientes pq ya basta de que nos estén dando atole con el dedo no respeta la ley el director de isssspea Aguascalientes que hace le llegan los LAUDOS o sentencias a favor de los pensionados y se ampara este señor ve a isssspea Aguascalientes como una empresa privada, el instituto se creó para estar al servicio de lo trabajadores y pensionados no para hacer negocio con nosotros y nos sigan violando la ley que ya un tribunal les dijo que nos aplica cerraremos galeana y las puertas de isssspea Aguascalientes o nos apoyamos todos o nos quedamos en la casa derrotados y sigan abusando de todos nosotros lleven familiares a quien pueda pero luchemos”.