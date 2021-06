Amenazan con frenar obras en el Libramiento Poniente por falta de pago

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Personal que se dedica a las labores de acarreo en el libramiento poniente denuncian que no les han pagado sus respectivos salarios. Arribando en alrededor de 40 camiones los trabajadores no descartan parar la obra hasta que no se les liquiden sus salarios.

Se trata de 4 organizaciones sindicales a las que pertenecen los trabajadores los que están siendo afectados, entre ellos la CROM, CROC, CTM y Justo Sierra.

A decir del líder de la CROM Jesús Enrique Ramírez, PINFRA la empresa concesionaria del libramiento viene con un intermediario en este caso SITRACE quien funge como un sindicato blanco, mismo que opera a nivel nacional y que es quien no está realizando los pagos donde gobierno del estado está fuera de este conflicto, aunque apelan a su intervención.

Amaga con parar los trabajos de acarreo y no permitir que vengan camiones de otros estados, así como indican que el adeudo alcanza alrededor de 3 millones de pesos.

“Es una intromisión, fue un sindicato que nos impusieron donde no se vale pues se tenía un acuerdo con nosotros para llevar la obra que era la esperanza para la reactivación económica, nosotros creemos que más que un sindicato blanco estos que están involucrados son socios de la empresa, pero no se vale que se queden con nuestro pago”, concluyó.